زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، محافظة أضنة جنوب البلاد، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات بشرية جراء زلزال تركيا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن زلزال تركيا، وقع في الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي «11:59 مساء بتوقيت القاهرة» في منطقة سايمبيلي.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال في وقت سابق، إن زلزال تركيا، بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع زلزال تركيا، وسط البلاد، على مسافة 67 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي من قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر 6 فبراير الماضي، ما أسفر عن تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.