تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متحركة في شوارع القاهرة والجيزة

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شهدت معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة، وذلك وسط انتشار أمني من قبل رجال الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة المركبات.

كثافات مرورية على كوبري 15 مايو

شهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية، وشارع رمسيس شهد أيضًا كثافات مرورية بدأت تقل تدريجيًا حتي الوصول إلى غمرة، وكوبري أكتوبر عليه تكدسات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة للسيارات.

وشهدت منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل بالأميرية كثافات نسبية، والكورنيش ووسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل توجد كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.

سيولة مرورية

أما بالنسبة للمتجه من المؤسسة حتى كلية الزراعة، فقد شهدت سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة عند المظلات، وشهد شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

تباطؤ حركة السيارات

وشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الأولى من الصباح، ويشهد بقية شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.