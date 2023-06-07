كثافات مرورية بطرق ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم

ظهرت كثافات مرورية متحركة على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم، أبرزها أعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس باتجاه العباسية وكذلك منطقة رمسيس باتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

وشهد طريق صلاح سالم ومحور 26 يوليو في الاتجاهين كثافات متحركة، كما ظهرت الكثافات بميدان مصطفي محمود وشارع جامعة الدول العربية، وفي ميدان التحرير، والعباسية وروكسي، إضافة إلى الزمالك، ووسط البلد، ومحور صفط اللبن في الاتجاهين.

كثافات مرورية متحركة بشوارع الجيزة

وفي الجيزة، ظهرت كثافات مرورية متحركة بشوارع السودان والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، تزامنا مع نشر الإدارة العامة للمرور خدماتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات بكافة أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

الأوناش المرورية

كما يقوم رجال المرور بالاستعانة بالأوناش المرورية لرفع السيارات المتعطلة على الطرق والمحاور الرئيسية وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم صباح اليوم.