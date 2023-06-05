كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الأمنية

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، ازدحامًا مروريًا ببعض الأماكن، وذلك وسط انتشار أمني مُكثف من رجال الإدارة العامة للمرور، لضبط حركة السيارات بالشوارع.

زحام مروري

ويشهد الطريق الدائري، على كوبري 6 أكتوبر، ومحور كورنيش النيل، كوبري القبة، ومحور 26 يوليو، وشارع الهرم، بمحافظة الجيزة زحامًا مروريًا، وازدحامًا في المحاور الرابطة بين محافظتي الجيزة والقاهرة، وبينها ميادين الجيزة، شارعي فيصل والهرم، 15 مايو، كوبري الجامعة والجلاء، ومنطقة بين السرايات.

كما يشهد كوبري جامعة القاهرة، وشارع الكورنيش والتحرير وصولًا إلى منطقة البحوث البحر الأعظم، ومحور صفط اللبن باتجاه مناطق الجيزة، ومحاور «الأوتوستراد، صلاح سالم، ونفقي العروبة والأزهر» حالة من الازدحام المروري أيضًا.

انتشار الخدمات المرورية

وتنتظم حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية، والعلمين الصحراوي، طريق الإسكندرية الصحراوي، والسويس الصحراوي، وذلك وسط انتشار رجال الخدمات المرورية على الطريق، كما تتباطأ حركة السيارات على طريق الإسكندرية الزراعي باتجاه العاصمة، وكذا تقاطع الطريق الدائري بسبب أعمال الإنشاءات.

ويشهد الطريق الدائري أيضًا وطريق المحور، والمريوطية وطريق أكتوبر حالة من الكثافات المرورية المتحركة، وتعزز الإدارة العامة للمرور من تواجدها في الشارع ونشر العديد من السيارات الخاصة بالإغاثة على الطرق.