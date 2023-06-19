الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من رام الله ونابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة فلسطينيين من محافظتي رام الله ونابلس، الواقعتين وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشخاص من قرية «المغير» ومخيم «الجلزون»، شمال رام الله، فيما جرى اعتقال خمسة آخرين من بلدة «بيتا» جنوب محافظة نابلس، في وقت تشير تقارير إخبارية إسرائيلية إلى عزم مستوطنين العودة إلى بؤرة استيطانية - جرى إخلاؤها قبل عدة سنوات - فوق «جبل صبيح» قبالة البلدة المذكورة.