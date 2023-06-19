رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من مخاطر التصعيد ضد الفلسطينيين

كتب:

سحر المكاوى
10:47 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصابًا حتى الآن.

وأكد البيان، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، ومشيرةً إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.

اقرأ المزيد:

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين.. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 21 آخرين

استشهاد أسير مُحرر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
بقلم سحر المكاوى