إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أصيب شابين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن شابين من مخيم جنين أصيبا برصاص الاحتلال، وهما داخل سيارتهما، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان.

وأضافوا أن أحد الشابين أصيب بالرصاص في الصدر بجروح خطيرة، والآخر بشظايا، وجرى نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال اثنين آخرين، بعد مداهمة منزلي ذويهما.