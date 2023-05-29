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استشهاد أسير مُحرر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

كتب:

أ ش أ
11:14 ص | الإثنين 29 مايو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

استُشهد أسير فلسطيني مُحرر، اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين فجر اليوم.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إنّ الأسير أشرف محمد أمين إبراهيم (38 عامًا)، توفي مُتأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

الأسير توفي متأثرا بجراحه

يذكر أنّ 8 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، واعتُقل 6 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين.

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