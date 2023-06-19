طلاب «هندسة سوهاج» ينظمون ممرا شرفيا لأستاذ جامعي: «وقف جنبنا طول السنة»

مشهد بهيج في كلية الهندسة بجامعة سوهاج، صنعه الطلاب من خلال تنظيم ممر شرفي لأستاذ قسم الهندسة المدنية، ووكيل كلية الهندسة في الجامعة، يدعى الدكتور طلعت علي أحمد.

التكريم جاء نتيجة الجهود الجبارة

وأفاد عمر عبد اللاه، الطالب بكلية الهندسة جامعة سوهاج، بأن هذا التكريم جاء نتيجة الجهود التي بذلها الدكتور طلعت طوال العام الدراسي، والتي ساعدتهم على تحقيق إنجازاتهم ونجاحهم في دراستهم.

التواصل مع جميع الطلاب

ووصف محمد أحمد، الطالب بكلية الهندسة، الدكتور طلعت بأنه «باب الخير»، الذي يستطيع الجميع اللجوء إليه في أي وقت، ويتعامل مع الجميع كأنهم أشقاؤه، ولم يتميز فقط بالمعرفة والخبرة في مجاله، بل كان يتعامل مع الطلاب بشاشة الوجه وحب الخير والخلق الرفيع.

ويضيف محمد علي، الطالب بذات الكلية أن هذا التكريم والممر الشرفي يعبر عن شكرهم وامتنانهم للدكتور طلعت، ويعكس حبهم واحترامهم له، وأنه اعترافٌ منهم بفضل جميع الأساتذة على إنجازاتهم، ما يعكس الروح الجماعية العالية للطلاب في كلية الهندسة بجامعة سوهاج.