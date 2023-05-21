ممر شرفي لمدير بعد خروجه على المعاش بالمنوفية.. تخرج من تحت يده أوائل الجمهورية

نظم طلاب ومعلمو إدارة تلا التعليمية في محافظة المنوفية، ممرا شرفيا لمدير التعليم الصناعي بالإدارة التعليمية مسعد أيوب في حفل كبير، وذلك لخروجه علي المعاش، بحضور كبير من المدرسين والمسؤولين والسياسيين في المركز، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين جميع المشاركين في التكريم، مشيدين بأخلاق «أيوب» طوال فترة عمله في العملية التعليمية ومساعدة الطلاب وتخريج العديد من الأوائل على مستوى الجمهورية والمحافظة طوال فترة عمله.

حفل كبير لتكريم مسعد أثناء الخروج على المعاش

وأبدى مسعد أيوب سعادته الكبيرة بهذا التكريم موجها الشكر لكل من شارك في الحفل وتنظيم الممر الشرفي من الطلاب والمدرسين، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بتنظيم الممر الشرفي بهذا الشكل والحفاوة الكبيرة التي وجدها من جميع المشاركين، قائلا: «سعيد بفترة عملي في مدارس كثيرة وآخرها مدير المدرسة الصناعية للبنات لمدة 10 سنوات ثم مدير التعليم الصناعي بالإدارة التعليمية بتلا آخر عامين».

حصول الطلاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

وأضاف لـ«الوطن» أنه خلال فترة تولى مدير مدرسة الصنايع استطاع تغيير الصورة التي كانت في عقول الطلاب وأولياء الأمور عن التعليم الصناعي حتى أن الطلاب المتقدمين لدخول التعليم الثانوي الصناعي كان أكثر من الطلاب الراغبين في دخول الثانوي العام، مؤكدا أنه طوال عمله نجح الطلاب في حصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية ومحافظة المنوفية كل عام.

وأشار إلي أن الترحيب الكبير الذي وجده من الطلاب والمدرسين تاج على رأسه، قائلا: «لم أكن أتصور كل هذا الحب والترحيب الكبير في الحفل من خلال الكلمات الطبية والهدايا الكثيرة وهو أمر أعتز به جدا وموقفهم طوق في عنقي، وأشكر الله على كل هذا الحب»، موجها الشكر لزوجته على دعمها ومساعدتها له طوال فترة العملية التعليمية، وكذلك لأطفال الروضة البنات بمدرسة الزهراء الابتدائية لمشاركتهم في حفل التكريم.