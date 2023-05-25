ممر شرفي لأستاذ جامعي بكلية التربية النوعية في طنطا.. أخ وصديق ومعلم

حرص طلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية، بجامعة طنطا، على توجيه الشكر إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والتقاط الصور التذكارية والتعبير له عن سعادتهم بالتدريس لهم، وذلك تقديرا على جهوده التي بذلها خلال شرح المنهج المقرر لهم، والتواصل معهم بشكل مباشر عبر خاصية «واتساب»، والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمادةن وحل المشكلات التي يواجهوها.

قالت نورهان السيد، طالبة بكلية التربية النوعية، جامعة طنطا، إن طلاب الفرقة الثالثة نظموا ممرا شرفيا إلى الدكتور حسن الجندي، عضو هيئة التدريس بالكلية، ومدرس مادة الإحصاء والحاسب الآلي، المقررة عليهم بالترم الثاني، مضيفة: «الدكتور حسن مش مجرد دكتور بيدرس لنا مادة الإحصاء والحاسب الآلي وبس.. ده أخ وأب وسند لنا كلنا بنلجأ له في حل مشاكلنا الدراسية والخاصة».

أسلوب بسيط في الشرح

وأشار محمد مصطفى، طالب بكلية التربية النوعية، إن الطلاب فاجئوا الدكتور حسن بالاصطفاف على جانبي المدرج عقب انتهاء آخر محاضرة دراسية لهم، أمس، وتوجيه الشكر له خلال الخروج، حرصا على رد الجميل له على ما بذله من جهد خلال العام الدراسي في مادة الإحصاء والحاسب الآلي، رغم أنها ليست من المواد المتخصصة مثل طلاب كلية التجارة، ولكن الدكتور حسن استطاع بأسلوبه في الشرح أن يسهل ويبسط عليهم المادة، وساعدهم على فهم المنهج».

وأوضح الدكتور حسن الجندي، عضو هيئة التدريس بجامعة طنطا، أنه فوجئ خلال خروجه عقب انتهاء آخر محاضرة أمس مع طلاب الفرقة الثالثة، بوجود ممر شرفي له من قبل الطلاب، ما أثلج صدره لما لمسه من لافتة تقدير منهم لهم، مضيفا: «الطلاب مثل أبنائي واخواتي وحريص على مساعدتهم في الدراسة الحياة صعبة بضغوطها، وعلينا جميعا أن نقرب من أبنائنا حتى نستطيع مساعدتهم على تخطي أي صعاب»، مبنيا أنه حريص على عدم التأخر في الرد على الطلاب عبر خاصية الواتساب والتواصل معهم.