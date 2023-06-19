«صباح الخير يا مصر»: وصلنا لمعادلة استثنائية في دعم مظلة الحماية الاجتماعية

سلط برنامج برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، الضوء على برنامج تكافل وكرامة، أحد أهم إنجازات ثورة 30 يونيو في ملف الحماية الاجتماعية.

سنوات كثيرة استطاعت فيها مصر أن تصل لمعادلة قوية بملف الحماية الاجتماعية

وقال محمد الشاذلي، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر» إنَّه هناك سنوات كثيرة استطاعت فيها مصر أن تصل إلى معادلة قوية واستثنائية في دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وضعنا أسسا متكاملة لهذه المظلة، حيث قدمت الدولة فيها وقيادتها السياسية العديد من أشكال الدعم والتمثيل للفئات الأكثر احتياجا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتوفير شبكة أمان اجتماعي في ظل التحديات والأزمات العالمية.

2.5 ملايين أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وأضاف مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»: «هذا الأمر جعل الدولة المصرية تفكر وتعمل على حلول سريعة وفعالة من أجل المواطن والأسر الأكثر احتياجا حتى لا تتأثر بهذه التداعيات والإشكاليات، ولدينا برنامج تكافل وكرامة، الذي انطلق في عام 2015، وكان عدد الأسر المستفيدة منه وقتها 2.5 ملايين أسرة، وتضاعف هذا العدد إلى 5 ملايين أسرة».

فيما قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنَّ لغة الأرقام لا تكذب وتوضح لنا الصورة بشكل دقيق، إن كنا سنتحدث عن ملف مظلة الحماية الاجتماعية، فإنَّه مليء بأرقام كبيرة وإحصائيات كثيرة، فنحن أمام مظلة حماية اجتماعية في تاريخ مصر، ولا أعتقد أن هذه المظلة حدثت قبل ذلك نهائيا.

وأضافت أنَّ «برنامج تكافل وكرامة هو المشروع الذي أطلقته الدولة المصرية من أجل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في كل المحافظات وتم توجيه مخصصاته النقدية للمناطق الأكثر احتياجا للتنمية»، متابعة أنَّه في الماضي، كان هناك دعم ومشروعات للقرى لكنها لم تصل إلى كل القرى، وإن وصلت لقرى ومحافظات بعينها فإنها لم تصل إلى النجوع، ولم تكن تتمدد ولم تكن وفقا لدراسات دقيقة، وفي بعض الأوقات كان هناك ازدواجية في الدعم.