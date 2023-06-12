«صباح الخير يا مصر»: برامج الحماية الاجتماعية تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، الضوءَ على برامج الحماية الاجتماعية بعد ثورة 30 يونيو، وقال مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن برامج الحماية الاجتماعية من أفضل وأبرز الأشياء التي أثرت على المجتمع المصري والمواطن المصري بشكل كبير، حيث عملت الدولة على أكثر من برنامج بعد ثورة 30 يونيو، وكانت تدعم بشكل كبير الفئات والأسر الاولى بالرعاية.

هذه البرامج ساعدت في امتصاص أي تداعيات اقتصادية

وأضاف مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنّ هذه البرامج ساعدت في امتصاص أي تداعيات اقتصادية تواجه فئات كثيرة منها محدودي الدخل، وبخاصة في ظل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية في عام 2016.

نتحدث عن 5 ملايين أسرة مستفيدة

وتابع مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»: «نتحدث عن 5 ملايين أسرة مستفيدة، وكل ذلك يحدث في وقت يشهد أزمة روسية أوكرانية وتداعيات اقتصادية على العالم، لكن الحكومة برنامجها هو الإنسان أولا».

الإنسان المصري من أهم الأولويات قبل أي شيء آخر

وأوضح مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» أن الإنسان المصري من أهم الأولويات قبل أي شيء آخر، وبالتالي فإن الحكومة وضعت هذا الأمر نصب أعينها في الأيام الماضية.

فيما قالت بسنت الحسيني، إن برامج الحماية الاجتماعية التزام بمبدأ أقرته الحكومة المصرية، وكان أهم هذه البرامج هو برنامج تكافل وكرامة الذي بدأ عام 2015 وارتفعت ميزانيته إلى 22 مليار و500 مليون جنيه سنويا وزاد عدد المستفيدين منه إلى 5 ملايين و200 ألف أسرة.

وأضافت، ان الدولة تنسق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف دعم 600 ألف أسرة، حيث تدعم الجمعيات الأهلية أنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وتابعت أن مظلات الحماية الاجتماعية لا تتوقف عند تكافل وكرامة فقط، ولكن هناك برامج لدعم المسنين، حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ475 ألف مسن في الشهر بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى إعفاء من تتخطى أعمارهم 70 عامًا من قيمة تذاكر المواصلات العامة والقطارات ومترو الانفاق، كما يتم تقديم دعم لذوي الهمم، فهناك أكثر من مليون شخص منهم والحكومة تدعمهم ويحصلون على دعم نقدي بقيمة تصل إلى 5.2 مليارات جنيه سنويا.