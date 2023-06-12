الكاتب الصحفي عماد الدين حسين: برامج الحماية الاجتماعية نجاح يحسب لـ30 يونيو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ برامج الحماية الاجتماعية تشمل مجالات كثيرة جدا استفاد منها محدودو الدخل مثل تكافل وكرامة، موضحا أن ذلك جاء في إطار النجاحات التي حققتها ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن ميزانية برنامج تكافل وكرامة تقدر بـ31 مليار جنيه في الميزانية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك العديد من السياسات التي خدمت الحماية الاجتماعية مثل إنهاء قوائم الانتظار، وبرنامج التأمين الصحي الشامل الذي يختلف عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

الدولة تدفع بعض الرسومات المقررة دعما للطبقات الفقيرة

وتابع عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «عندما نتحدث عن التعليم، فإن الدولة تدفع المصروفات الدراسية لبعض الأسر الفقيرة، وهذا الأمر جزء من المساهمة في ملف الحماية الاجتماعية، وبخاصة أن التعليم يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية».

الدولة بذلت جهدا هائلا منذ عام 2013

وشرح عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الدولة بذلت جهدا هائلا منذ عام 2013 فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية في العديد من القطاعات رغم أزمتي كورونا وأوكرانيا: «ما كان يُنفق من مبالغ قبل هاتين الأزمتين قلت قيمته، فاضطرت الدولة إلى زيادة مخصصاتها المالية من أجل تغطية الفارق»، موضحا أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو بذلت جهدا كبيرا ونجحت في توفير مظلة الحماية الاجتماعية لعدد كبير من الناس ولكن في بعض المرات كانت الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة وأثرت في هذا التوجه، حيث قفز سعر البترول في لحظة من اللحظات إلى 193 دولارا.