جامعة حلوان تطلق مشروعا لتشغيل 1000 طالب تحت شعار «معا نترك أثرا طيبا»

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تعزيز فرص الشباب وتمكينهم وتنفيذ مشروع تشغيل 1000 طالب بمبادرة تحت شعار «معا نترك أثرا طيبا» المرحلة الثالثة، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في المجتمع، وذلك بمشاركة طلاب فريق المتطوعين.

استثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم

وتستهدف المرحلة الثالثة صيانة غرف الملاعب واستكمال تجهيز مخيم الجوالة، لاستضافة فعاليات أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان، وتشجير سور المخيم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتم إهداء 400 شجرة لجامعة حلوان تم زراعتهم من خلال طلاب المشروع.

يذكر أنّ المشروع يهدف إلى نشر الوعي البيئي والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها، والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك، وتنمية روح الولاء والانتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع.

جامعة حلوان

وتقام فعاليات مشروع تشغيل 1000 طالب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.