الإنقاذ النهري ينتشل جثمان شاب غرق بمياه نهر النيل في حلوان

شهدت مدينة حلوان غرق شاب أثناء السباحة في مياه نهر النيل، بمنطقة المعدية بكورنيش المعصرة جنوب القاهرة، بسبب حرارة الجو المرتفعة، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى النصر، لإجراء تصريح الدفن لتشييع جثمانه ودفنه بمقابر العائلة عقب الانتهاء من الإجراءات.

غرق شاب اثناء الاستحمام بنهر النيل

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، من الأهالي، مفاده غرق شاب في مياه النيل بجوار معدية المعصرة بكورنيش النيل.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الشاب يدعى «أحمد الحناوي» يبلغ من العمر 17 عامًا مقيم بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، أثناء السباحة، ونجحت قوات الإنقاذ النهري جهود من انتشال جثمانه بعد البحث عنه استمر ساعتين، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.