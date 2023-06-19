وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء منطقتين لوجستية وتجارية بكفر الشيخ

دشن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مشروع إنشاء منطقتين «لوجستية وتجارية» بمحافظة كفر الشيخ، وجرى وضع حجر الأساس للمشروع الذي يقام على مساحة 22 فدانا، وتتضمن المنطقتين أنشطة متنوعة «تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى».

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين.

تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يعود على المستهلك في طرح السلع بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.