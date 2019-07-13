قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يؤمن إيمانا مطلقا بأن التعاون هو الوسيلة الأولى للتقدم، وأن له أوجه كثيرة من ضمنها التسوق، مؤكدا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمار، بدأت بافتتاح ٨ مناطق لوجيستية بها جميع الخدمات والسلع بالإضافة إلى وجود فندق.

وأكد "مصيلحي" خلال كلمته في المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة «ميدى تورز» في دورته الثامنة، أن مصر تستطيع التغلب على البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق وموصلات، ولا بد من وجود تنمية بشربة ودعم فني وتدريب متخصص في كيفية أداء الخدمة، لافتا أن الاستثمار في التنمية البشرية يعد صناعة ويجب احترامها وتعزيزها جيدا.

وأشار إلى أنه لا بد من دعم الشركات الصغيرة في مجال السياحة وتدريب العاملين بها على كيفية النهوض بمجال السياحة وهو المجال الأول الداعم للاقتصاد المصري، مؤكدا أن وزارة التموين بجميع هيئاتها تشجع مهرجان السياحة والتسوق بالإسكندرية في نوفمبر القادم.