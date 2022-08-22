وزير التموين: إنشاء 3 مناطق لوجيستية جديدة باستثمارات 2.4 مليار جنيه

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المناطق التجارية اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظات «السويس وكفر الشيخ والدقهلية»، موضحًا أنَّها ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة باستثمارات 2 مليار و400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّه وفق توجيهات القيادة السياسية وجارى إنشاء مناطق تجارية على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية.

تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر

وأوضح وزير التموين، أنَّ المناطق اللوجيستية تشمل مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة وتسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10% إلى 15% من السلع النهائية للمنتج، مشيرًا إلى أنَّ إنشاء مثل هذه المناطق التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل وبالتالي يقلل من السعر النهائي لصالح المستهلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع عقود إنشاء مناطق تجارية لوجيستية بمحافظات الدقهلية والسويس وكفر الشيخ، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

15 ألف فرصة عمل

من جهته، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنَّ المناطق التجارية اللوجستية الجديدة توفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية وإدارية ومخازن وقاعات عرض للسلع.

‏ونوه «عشماوي»، أنَّ بالمناطق الجديدة التي تم توقيعها اليوم يبلغ إجمالي ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية على مدار الـ4 سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ أكثر من 21 مشروعاً باستثمارات تتخطى 50 مليار جنيه، قائلا: «الفرص الاستثمارية التي تم طرحها تغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن، بما يرتقي بمستوى تقديم الخدمة للمستهلك وتغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة».