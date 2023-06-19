الرئاسة الفلسطينية لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف تصفية القضية

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا شاملة على الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية قضيته، مشددًا على أنه لن تُقبل أي تسوية لا ترضي الفلسطينيين.

وأضاف «أبو ردينة»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين سيستمرون في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل والمحاكم الدولية، مُحملًا الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية مسؤولية ما يعانيه الفلسطينيون.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لديهم أسلحة دبلوماسية وسياسية عديدة، ودعا للالتزام بموقف عربي موحد للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا قائمًا مع جهات مختلفة يهدف في المقام الرئيسي لعدم تمرير أي مؤامرة ضد حقوق الفلسطينيين.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت منذ يومها الأول، الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا واضحًا تعانيه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن، وشدد على أن إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يبدأ من التوصل إلى حلٍ شاملٍ للقضية الفلسطينية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا مستمرًا في أعداد شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها إلى 3 أشخاص، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاقتحام أسفر عن إصابة 29 شخصًا على الأقل، بينهم 6 مصابين في حالة خطيرة يخضعون للعلاج بعددٍ من المستشفيات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت منطقة حي الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع الفلسطينيين.