قناة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يلوح بمشروع قانون لتقسيم الأقصى
كتب:
أحمد حامد دياب
07:41 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
المسجد الأقصى
أكدت دانا أبوشمسية مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس العربية أن استهداف المسجد الأقصى جاء من الحكومة التي تعتبر أكثر يمينية وعنصرية خاصة بعد التلويح بتقديم مشروع قانون من قبل وزراء من اليمين المتطرف والائتلاف الحكومي للكنيست الإسرائيلي للموافقة والمصادقة على تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا.
الخبراء كانوا يحذرون من تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيًا
وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن الخبراء كانوا يحذرون من تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا لافتًا إلى أنهم الآن يتخذون طابعا أكثر جدية من خلال التلويح بمشروع قانون يقدم للكنيست الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى.
اقتحامات المسجد الأقصى
وأشارت أن هذا القانون يعطي ما يزيد عن 70% من المساحة الكلية للمسجد الأقصى لصالح المستوطنين ويتمركز التقسيم في مسجد قبة الصخرة وساحته مما يترجم على أرض الواقع باستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة شرطة مشددة ضمن برنامج الاقتحامات الذي أصبح بشكل يومي.