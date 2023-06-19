«التموين»: الدولة توجهت لتنويع مصادر استيراد اللحوم بعد الأزمة السودانية

قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، إن الدولة توجهت لتنويع مصادر استيراد اللحوم بعد الأزمة السودانية الأخيرة، وتم بالفعل استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي وأوغاندا وتنزانيا، بالإضافة إلى توافر اللحوم البرازيلية بأسعار تبدأ من تبدأ من 160 جنيه للكيلو واللحوم الهندية بـ 130 جنيه للكيلو.

الشركة المصرية للحوم والدواجن: الكشف على الذبائح قبل عملية الذبح

وأضاف العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، التابعة لوزارة التموين في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN»، أنه فيما يخص اللحوم البلدية فإنه يتم الكشف على الذبائح قبل عملية الذبح بالإضافة إلى التأكد من جودة اللحوم بعد الذبح، مشددا على وجود وفرة كبيرة في اللحوم خلال فترة عيد الأضحى تزيد عن متطلبات السوق.

مجزر البساتين يستقبل المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي

وأكد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين في لقائه مع الاعلامية ياسمين سيف، أن مجزر البساتين يستقبل المواطنين الراغبين في الأضحية خلال فترة عيد الاضحى المبارك ويجري الذبح في المجازر المخصصة.