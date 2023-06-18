«الإفتاء» توضح حكم حلق الشعر لمن نوى الأضحية: مكروها وليس محرما

حكم حلق الشعر لمن نوى الأضحية.. وضحته دار الإفتاء تزامنا مع بدء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث يقدم المسلمون من اليوم الأول وحتى الرابع من عيد الأضحى المبارك، التضحية، التي لها شروط ومحددات جاءت عن السنة النبوية والسلف الصالح.

حكم حلق الشعر لمن نوى الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، في إجابة عن سؤال حول حكم حلق الشعر لمن نوى الأضحية؟ «مكروه وليس محرما» موضحة أنه يسن لمن يريد التضحية، ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره، إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى، خروجًا من خلاف العلماء.

واستدلت «الإفتاء» على حكم حلق الشعر لمن نوى الأضحية بما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي رواية أخرى في "مسلم" أيضًا: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم.

حلق الشعر لمن نوى الأضحية

وأكدت الإفتاء في حديثها عن حكم حلق الشعر لمن نوى الأضحية، أن من يريد التضحية ألا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحى، ولا يحرم عليه هذا ، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من خلاف الحنابلة.