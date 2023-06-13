دار الإفتاء توضح دعاء النحر في عيد الأضحى.. ردده عند ذبح الأضحية

تساؤلات عديدة عن دعاء النحر في عيد الأضحى خاصة أنه يفصلنا عن العيد نحو 14 يومًا والذي يسعى فيه المسلمون إلى إقامة شعائر الله تعالى وهي النحر امتثالا للسنة النبوية، وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنفيذًا لقول الله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ».

دعاء النحر في عيد الأضحى

وحول دعاء النحر في عيد الأضحى، يتساءل المسلمون عن الدعاء المستحب قوله أثناء ذبح الأضحية في العيد، وهو بحسب دار الإفتاء المصرية كالتالي: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني».

وتستعرض «الوطن» العديد من الأدعية المأثورة عن السلف الصالح والتي يمكن أن تستخدم في دعاء النحر في عيد الأضحى وفق دار الإفتاء المصرية، ومنها:

- إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك.

دعاء النحر في عيد الأضحى.. اللهم تقبل مني

- اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك.

- اللهم تقبّل منّي ومن أهل بيتي.

- اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، من بين دعاء النحر في عيد الأضحى.

كما يقال دعاء النحر في عيد الأضحى، عند ذبح الأضحية عن الميت الدعاء الآتي: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان، اللهم تقبل منه.