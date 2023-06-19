افتتاح المناطق اللوجستية بكفر الشيخ خلال 36 شهرا.. توفر 20 ألف فرصة عمل

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية وتجارية وترفيهية وخدمية بمحافظة كفر الشيخ توفر فرص عمل تصل إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، موضحا أنه من المقرر افتتاح المشروع خلال 36 شهرا من الآن.

المناطق اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ

وأضاف عشماوي، خلال وضع وزير التموين لحجر أساس المناطق اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ، أن المناطق اللوجستية تتضمن أيضا مكاتب خدمات إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق،

ونوه عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.

مراكز تجارية في المحافظات

وأشار مساعد وزير التموين، إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.