وزير التموين: 6 مليارات جنيه حجم استثمارات المناطق اللوجستية بكفر الشيخ

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المناطق اللوجستية في محافظة كفر الشيخ تتضمن إنشاء مشروع يضم أنشطة تجارية وإدارية ولوجستية بقيمة استثمارات تصل من 5 إلى 6 مليارات جنيه، منوها بأنه تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجستية وتجارية وترفيهية وخدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخرى بأسعار مناسبة.

الحد من هدر المنتجات والسلع

وأضاف وزير التموين، خلال وضع حجر الأساس لمنطقتين «لوجستية وتجارية»، بمحافظة كفر الشيخ، أن المناطق اللوجستية تتضمن مراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، قائلا: «تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وإنشاء مثل هذه المناطق اللوجستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك».

فرص العمل لأبناء المحافظة

ووجه وزير التموين بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وجاري حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

عقبات تواجه المستثمرين

كما وجه الدكتور علي المصيلحي، إلى تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.