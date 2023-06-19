انتشال جثمان شاب غرق في مصرف ري بالدقهلية

لقي شاب مصرعه نتيجة غرقه في مصرف ري «واحد القبلية» بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداع الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

مصرع شاب غرقا بالدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد مصرع شاب نتيجة غرقه في مياه مصرف ري «واحد القبلية» بمركز المطرية بالدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية بعد انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهري.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلي موقع الحادث، وتبين غرق شاب يدعي محمد محمد السيد البسطواصى، 30 سنة، من مركز فارسكور بدمياط، وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثمان ونقله إلى الإسعاف..

وحُرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.