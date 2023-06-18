جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في ترعة القاصد بالمنوفية

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في ترعة القاصد بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، وعلى الفور دفعت قوات الإنقاذ النهري بعدد من المنقذين للبحث عن الجثة، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

الإنقاذ النهري يكثف جهوده لانتشال الجثة

وأكد مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور تلقي إخطار بغرق شاب في ترعة القاصد انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة للبحث عن الجثمان، ويتم تكثيف الجهود لسرعة استخراجه قبل أن تجرفه المياه إلى أماكن بعيدة.

إخطار بغرق شاب في ترعة القاصد

تلقى اللواء إبراهيم حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع شاب غرقا في ترعة القاصد بدائرة القسم، أثناء الاستحمام، حيث انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة للبحث عن الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

غرق شاب أثناء الصيد

وفي واقعة أخرى، شهد مركز الباجور مصرع شاب غرقا أثناء ممارسة هواية الصيد في ترعة القرنين، وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.