6 معلومات عن برنامج حياتي للإعلامية الراحلة فايزة واصف.. اجتمعت حوله العائلة

علامة بارزة من علامات الإعلام في الوطن العربي، اشتهرت بأدائها الرصين واهتمامها وشغفها بمساعدة الناس مساعدة حقيقية، وتغيير حياتهم للأفضل، فهي تعتبر واحدة من أبرز الإعلاميات التي علق صوتها بأذهان المشاهدين في ستينات وسبعينات القرن الماضي، إنها الإعلامية فايزة واصف، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام.

ولا يزال الوسط الإعلامي، حزينًا على رحيلها، خاصة أنها صاحبة الفضل على المئات من الإعلاميين، ومن أشهر برامجها على مدار مشوارها الطويل برنامج «حياتي»، ونعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه وفقاً لتصريحات تلفزيونية قالتها الإعلامية فايزة واصف في تصريحات تلفزيونية، قبل وفاتها:

معلومات عن برنامج حياتي لـ فايزة واصف

- في تمام الساعة 5 أسبوعياً يوم الجمعة، يجتمع الجميع أمام الشاشة من أجل متابعة برنامج «حياتي» أكبر برنامج لحل المشكلات بين الجمهور.

- تعتمد فكرته الأساسية على عرض حياة الإعلامية فايزة واصف بشكل وثائقي واستضافتها لعدد من الشخصيات المهمة وبعض الأصدقاء والزملاء في الوسط الفني والإعلامي.

هدف برنامج حياتي

- بدأ البرنامج باسم «مشاكل وآراء»، حيث كانت تصلها خطابات تحمل مشاكل الناس، فتذهب بفريقها لمقابلة أصحاب المشكلات، ثم تغير اسم البرنامج إلى «رسالة» فأصبحت الرسائل تأتي إليها وتعرضها على الهواء مباشرة، وتناقش المشكلة وحلولها مع أحد المتخصصين، لكن تكرار كلمة «حياتي» في خطابات متابعيها جعلها تغير اسم البرنامج إلى «حياتي».

- كانت واصف تأتى بعلماء دين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع يشرحون ويوضحون للمشاهد رأى الدين أو الحالة النفسية أو الاجتماعية لأصحاب المشكلة.

ضيوف برنامج حياتي

- استضاف البرنامج عدد كبير من المشاهير، وكان أكبر فنان وأشهرهم لا يأخذ سوى 40 جنيه فقط، وتعاملت وقتها مع 10 مخرجين من أهم مخرجي التلفزيون.

- من أشهر النجوم الذين شاركوا فى حلقات البرنامج؛ سهير البابلى وليلى طاهر وسميحة أيوب وسهير المرشدى ويوسف شعبان وصلاح قابيل وحمدى أحمد.