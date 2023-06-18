«حياتي».. أشهر برامج فايزة واصف لحل مشكلات المشاهدين

علامة بارزة من علامات الإعلام فى الوطن العربى، اشتهرت بأدائها الرصين واهتمامها وشغفها بمساعدة الناس مساعدة حقيقية وتغيير حياتهم للأفضل، فهى تعتبر واحدة من أبرز الإعلاميات التى علق صوتها بأذهان المشاهدين فى ستينات وسبعينات القرن الماضى، إنها الإعلامية فايزة واصف، التى بدأت مسيرتها فى المجال الإعلامى من خلال العمل فى إحدى الإذاعات فى الستينات، وكانت الموهبة لديها منذ الصغر، فقد درست وتعلمت من أجل الوصول إلى هدف واحد، وهو الظهور خلال شاشات التليفزيون، من خلال برنامج يحل مشكلات الجمهور.

البرنامج استمر 36 عاماً.. وتعاونت مع 10 مخرجين مختلفين لتقديمه

فى تمام الساعة 5 يوم الجمعة من كل أسبوع، يجتمع الجميع أمام الشاشة من أجل متابعة برنامج «حياتى»، أكبر برنامج لحل المشكلات بين الجمهور، وهو يعتبر أبرز برامج الإعلامية على مدار حياتها الفنية، حيث استمر لمدة 36 عاماً، وتعتمد فكرته الأساسية على تلقى مشكلات الجمهور عبر بريد البرنامج وعرضها بشكل موضوعى على مختصين فى علم النفس والاجتماع وعلماء دين لبحث المشكلة من مختلف جوانبها.

بدأت رحلة البرنامج الأشهر باسم «مشكلات وآراء»، حيث كانت تصلها خطابات تحمل مشكلات الناس، فتذهب بفريقها لمقابلة أصحاب المشكلات، ثم تغير اسم البرنامج إلى «رسالة» فأصبحت الرسائل تأتى إليها وتعرضها على الهواء مباشرة، وتناقش المشكلة وحلولها مع أحد المتخصصين.

لكن تكرار كلمة «حياتى» فى خطابات متابعيها جعلها تغير اسم البرنامج إلى «حياتى»، وساعدها فى نجاح البرنامج دراستها الجامعية، حيث إنها حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وتخرجت فى كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع، ورغم أنها محبة للفن والتمثيل لم تعمل بالتمثيل.

لكنها اتجهت إلى تلك الدراسة من أجل التخلى عن الخجل، والدخول فى مجال التقديم التليفزيونى، وهو ما تحدثت عنه فى أحد البرامج التليفزيونية، التى استضافتها للتعرّف على مسيرة حياتها ومشوارها الإعلامى الكبير.

وقالت خلال البرنامج إن أحد أساتذتها أخبرها أن صاحب المشكلة لا يجوز ظهوره على شاشة التليفزيون، وعمل على إخراج البرنامج فى هذه المرحلة المخرج حسين كمال، وفكرت فايزة واصف فى أن تتجاوز الأمر بأن يتم الاستعانة بممثل يقوم بدور صاحب المشكلة، حتى تحقّق التوازن المطلوب فى المحتوى، الذى تقدمه، وبذلك تعرض المشكلة على الجمهور فى شكل تليفزيونى توثيقى.

واستطاع برنامج «حياتى» أن يحظى باهتمام واسع من المشاهدين على مدار أكثر من 3 عقود، فى سابقة لم تحدث لأى برنامج اجتماعى يُعرض على شاشة تليفزيون ماسبيرو، كما أتاحت الفرصة فى البرنامج لمشاهير المجتمع من الفنانين والشخصيات العامة للحديث عن الجانب الخفى فى حياتهم الشخصية، وهذا يعتبر إضافة مميزة فى تاريخ الفن العربى بشكل عام، وقتها.

كانت حريصة على تقديم مشكلات المواطنين العاديين الاجتماعية على الشاشة، وفى الوقت نفسه تقوم بإخفاء وجوههم، وقدمتها فى شكل مسلسل بسيناريو مكتوب، وكانت تشارك فى تفاصيل البرنامج، سواء بالإعداد أو كتابة السيناريو.

وكانت تعتبر البرنامج ذا قيمة خاصة وأهمية فى حل الأزمات أكثر من كونه مجرد وسيلة للدخل، دون النظر إلى الحصول على أجر أعلى، فكان هدفها الأول والأخير نجاح البرنامج فقط، وبعد عرض المشكلة كانت «واصف» تأتى بعلماء دين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع يشرحون ويوضّحون للمشاهد رأى الدين أو الحالة النفسية أو الاجتماعية لأصحاب المشكلة.

يُعد برنامج «حياتى» أحد أشهر البرامج خاصة فى فترة الثمانينات والتسعينات، واستضاف عدداً كبيراً من الفنانين، ولكن أكبر فنان وأشهرهم كان لا يأخذ سوى 40 جنيهاً فقط، وتعاملت وقتها مع 10 مخرجين من أهم مخرجى التليفزيون، وكانت الإعلامية تستعين بخريجى الجامعات ليعاونوها فى قراءة مئات الرسائل التى تصل يومياً، ومن أشهر النجوم الذين شاركوا فى حلقات البرنامج؛ سهير البابلى وليلى طاهر وسميحة أيوب وسهير المرشدى ويوسف شعبان وصلاح قابيل وحمدى أحمد.

وبعد تقاعد فايزة واصف وتقديمها برنامج «حياتى»، كونت قاعدة جماهيرية عريضة لها، فأصبح الجمهور يتصل بها هاتفياً فى منزلها قبل وفاتها من أجل حل مشكلاتهم بعيداً عن البرنامج، نظراً لرصانتها وحكمتها، كما أنها قريبة إلى القلب، ثم حمل الإعلامى جمال الشاعر مشعل هذا النوع من البرامج، فقدم برنامج «بين الناس»، وذلك بعد أن استأذنها فى استخدام الفكرة نفسها.

تقلدت فايزة واصف الكثير من المناصب داخل التليفزيون المصرى حتى وصلت إلى منصب وكيل وزارة

وخلال مسيرتها الممتدة على مدار 60 عاماً، تنقلت فايزة واصف بين الإذاعة والتليفزيون، وحصلت على كل الترقيات المتاحة فى السلك الوظيفى بالتليفزيون المصرى قبل أن تتقاعد، ومن البرامج المهمة، التى قدّمتها خلال مشوارها الفنى برنامج آخر شهير بعنوان «ربيع العمر»، الذى كان يناقش قضايا المسنين، وتقلدت فايزة واصف الكثير من المناصب داخل التليفزيون المصرى، حتى وصلت إلى منصب وكيل وزارة.