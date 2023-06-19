سهير شلبي تنعى فايزة واصف: كانت على خلق كبير وعلمت أجيالا

نعت الإعلامية سهير شلبي، الإعلامية الكبيرة فايزة واصف، قائلة إنها من الجيل الذي يلي جيل الإعلامية الكبيرة فايزة واصف، «أستاذة فايزة الجيل اللي قبلنا فدول كانوا جيل أساتذة محترمات وكل أسس وقواعد الإعلام كانت الراحلة تمارسها بشكل مهني للغاية فكانت تقدم الإعلام المحترم المهذب وكانت تحسب الكلمة قبل أن تخرج منها وكانت كل كلمة أو كل حرف يقال كان ليس يقال اعتباطا ولكنه كان يقال في موضعه الصحيح».

سهير شلبي تتذكر فايزة واصف

وأضافت سهير شلبي: «كانت الأستاذة فايزة واصف على خلق كبير وكانت طيبة القلب ومحترمة للغاية وكان برنامج حياتي يعلم الجميع وأنا عندما كنت صغيرة كنت أشاهده لأتعلم منه عن الحياة فكنت أتعلم منه كيفية حلول مشاكل الناس وهي كانت أستاذة كبيرة للغاية».

وتابعت: كانت تحب الجميع ولم تكن في يوم في خلاف مع أحد، ولم يسمع من قبل أنها دخلت في مشكلة مع أحد ولكنها كانت محبة للجميع وكانت دائما الابتسامة في وجوه الجميع، وكان الهدوء والخلق العالي أكثر ما يميز الراحلة.

وأكدت أنها لا تعوض وأنها ستظل في الوجدان وعائشة بسيرتها العطرة الطيبة وستظل مرجع لجميع الأجيال ببرامجها التي استمرت على مدار الكثير من الأعوام، وأنه يجب على الأجيال الجديدة أن يشاهد برنامج حياتي وغيرها من برامج الراحلة كي يتعلم منها البساطة والثقافة والحضور وغيرها من الأشياء التي يجب أن تتوافر في الإعلاميين.