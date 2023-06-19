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حنفي الجبالي أمام البرلمان الليبي: نحن شعب واحد بموقعين جغرافيين

كتب:

نرمين عفيفي
01:34 م | الإثنين 19 يونيو 2023
المستشار حنفي جبالي

المستشار حنفي جبالي

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، «لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد».

وأضاف خلال جلسة البرلمان الليبي: «كنت أتحدث مع رئيس البرلمان قبل حضور جلسة البرلمان الليبي، وقلت له إن التاريخ سيتحدث عن العظماء والحكماء أمثالكم، والتاريخ يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار، فالتاريخ يذكر الأبطال ممن حررو بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم وشعبهم العظيم».

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