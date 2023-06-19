رئيس دير المحرق: 10 آلاف زائر يوميا في احتفالات عيد العذراء «حالة الحديد»

قال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، إن الدير بدأ فعاليات الاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد، وهو أحد أعياد العذراء مرين، ويصل عدد الزوار إلى 10 آلاف يوميا، مشددًا على أن مديرية الأمن وضعت إجراءات أمنية مشددة لحماية الزوار.

الاحتفال على مدار 10 أيام

وأوضح الأبنا بيجول أن الاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد بدير المحرق على مدار 10 أيام متواصلة بداية من 18 يونيو، وحتى 28 يونيو الموافق بالتقويم القبطي 21 بوؤنه والذي يعرف في السنكسار بعيد العذراء حالة الحديد، والذي يعد أحد أعياد العذراء بالكنيسة، وخلال تلك الفترة من العام يتوافد الزوار بأعداد كبيرة على اختلاف باقي أيام السنة، إذ يكون معروف ذلك العيد في هذا الوقت من العام.

وتابع: يتوافد الزوار على الدير للتبرك من المكان الذي عاشت فيه العذراء مع المسيح لمدة 6 أشهر، والتي تعد أطول فترة مكثتها العائلة المقدسة في مكان في مصر، بالإضافة لزيارة الكنيسة الأثرية بالدير والتي هي المقصد الأساسي للزيارة، ويمكث البعض في الدير لحضور أيام الاحتفال والقداسات التي تقام في الدير، والمشاركة في البرنامج الروحي خلال الاحتفال.

الأنبا بيجول يوضح برنامج الاحتفال

كما يوجد في المساء برنامج روحي يتضمن رفع بخور ودورة بالدير السيدة العذراء من الساعة السابعة وحتى الساعة السابعة والنص مساءا يليها استراحة حتى الساعة 7.45 مساء، ليبدأ بعد ذلك البرنامج في قاعة السيدة العذراء مريم بعرض كورال يستمر من الساعة 7.45 حتى الساعة 8.45 مساء اليوم، ويختتم اليوم بعد ذلك بعظة لأحد الرهبان أو الآباء الأساقفة المشاركين في أيام الاحتفال لينتهي اليوم الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث يفتح الدير أبوابه من الخامسة فجرًا وحتى منتصف الليل خلال أيام الاحتفال.

وأما عدد الزوار خلال تلك الأيام يقول رئيس دير المحرق أنه لا يوجد حصر بدقة لأعداد المتوافدين خلال تلك الأيام ولكن يصل عدد الزوار لحوالي عشرة الاف زائر للدير في اليوم على عكس الأيام الأخرى يصل عدد الزوار لـخمسة آلاف زائر يأتون من محافظات مختلفة من أماكن عديد منها القاهرة والإسكندرية ومن الصعيد، ومنهم أيضا من يأتون من مسافات قريبة من الدير منها المنيا وأسيوط.

الأنبا بيجول: الاحتفال بعيد العذراء لا يقتصر على الأقباط

وأضاف الأنبا بيجول أن الاحتفالات لا تقتصر على المسيحيين فقط انما يشترك فيها بعض المسلمين نظرًا لأن السيدة العذراء يجتمع عليها الجميع، ويشترك الكل في الاحتفال بأعيادها والاحتفالات الخاصة بها ويكون الدير مفتوح للجميع.

وبالنسبة لتأمين الدير خلال أيام الاحتفال وتردد العديد للزيارة يوضح الأنبا بيجول أن تأمين الاحتفال يشترك في خدام من الدير، بالإضافة لقوات الأمن حيث يكون لدى قوات الأمن خلال تلك الفترة علم بالاحتفال خلال ذلك الوقت من العام وتمد مديرية الأمن الدير بقوات خاصة لتأمين الدير، أما عن التنظيم الداخلي للدير خلال الاحتفال فيتوالى ذلك الخدام ومجموعات الكشافة بالدير ويتعاون قوات الأمن مع الكشافة لتنظيم وتأمين الاحتفال لتقليل وتلافي المشكلات.