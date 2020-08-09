وفاة الراهب القمص روفائيل المحرقي.. والبابا يعزي الأنبا بيجول

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الراهب القمص روفائيل المحرقي، وأقامت صلوت تجنيزه بكنيسة مارجرجس بديره السيدة العذراء المحرق في أسيوط، بحضور الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبان الدير.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحسب بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخالص العزاء إلى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ولمجمع رهبان الدير، في وفاة القمص روفائيل المحرقي.

والراهب الراحل يبلغ من العمر حوالي 65 عاما، وترهبن في 25 اغسطس 1989م، وسيم قسا في 13 أكتوبر 1997م، ونال رتبة القمصية يوم 10 أبريل 2009م، وخدم الدير في اعمال متعددة كما خدم في الوادي الجديد.