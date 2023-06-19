وفاة المخرج التلفزيوني محمود محرم

توفي صباح اليوم المخرج التلفزيوني محمود محرم، الذي رحل عن عالمنا، حسبما أكد الدكتور حسين مصطفى محرم، نجل شقيقه خبر الوفاة .

وفاة المخرج محمود محرم

كتب حسين محرم، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع، فيس بوك، جاء فيه: «عمي الغالي المخرج التلفزيوني محمود محرم، في ذمة الله، الله أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس».

وأضاف «اللهم ابدله دارًا خير من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجة، وادخله الجنة، وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار»، دون تحديد موعد الجنازة والعزاء.

معلومات عن المخرج محمود محرم

محمود محرم، مخرج مصري، هو شقيق السيناريست مصطفى محرم، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، وواحد من أهم الكتاب في مصر، له باع كبير في السينما والدراما، استطاع أن يترك بصمة كبيرة في قلوب كل متابعيه على الشاشات، كان آخر أعماله الدرامية مسلسل «خمس بنات» الذي قدمه عام 2016.