«الستة والثلاثون موقفا دراميا» لـ مصطفى محرم.. جديد القومي للترجمة

‎صدرت حديثًا عن المركز القومي للترجمة، الطبعة العربية من كتاب «الستة والثلاثون موقفًا دراميًا»، ترجمة الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى محرم، عن مؤلفه جورج بولتي،‎ الي يرى أن في الحقيقة المعلنة، ليس هناك أكثر من 36 موقفًا دراميًا، سوف يترتب عليها، أنه لا يوجد في الحياة على أقصى تقدير سوى 36 عاطفة.

وتابع المركز بأن «هذا مذاق الوجود، حيث أنه مادة للإنسانية نفسها، سواء في عتمة الغابات الإفريقية، أو تحت ظلال الزيزفون، أو تحت الأضواء الكهربائية للشوارع الضخمة، كما كانت في عصور مصارعة الإنسان للأسد وجها لوجه في الجبال، وكما سيحدث بشكل حاسم في المستقبل البعيد، على ذلك يجب أن نكون مقتنعين إذا رأيناها تتكرر في كل العهود و بكل الجنسيات‎».

محاور كتاب «الستة والثلاثون موقفا دراميا»

في مقدمة الترجمة، بحسب بيان صادر عن المركز القومي للترجمة، يوضح مصطفى محرم، أنه برغم أن الكتاب لا يحتوي إلا على 36 موقفا دراميا، لكنه أكثر من ذلك، فكل موقف يحتوي على تفرعات مختلفة، بحيث تصلح لتكون موضوعات لإبداعات متنوعة، فنرى أن الموقف الواحد قد يحتوي على 10 موضوعات، وربما أكثر، وربما أقل، لكن في النهاية نجد أن الـ36 موقفا تفجر من خلالها مئات الموضوعات، وهذا ما يعطي لهذا الكتاب قيمة كبيرة، إذ يقدم مادة غنية بالعديد من الموضوعات التي يفاجأ بها القارئ، وتثير خيال المبدع، ويقدم له مائدة عامرة بكل أصناف الموضوعات.‎

على مدار 152 صفحة، يتناول المؤلف 36 موقفًا دراميًا بالتفصيل والشرح والأمثلة، وهي كالتالي: التوسل، الخلاص، الانتقام لجريمة، انتقام من الأشقاء من أفراد الأسرة، التعقب، الكارثة، الوقوع ضحية للقسوة أو سوء الحظ، الثورة، مشروع جريء، الإبعاد، اللغز، خصومة الأقارب، جريمة الشرف، الجنون، تدخل قاتل، جرائم الحب الاضطرارية، قتل أحد الأقارب لم يتم التعرف إليه، التضحية من أجل مثالي، التضحية بالنفس من أجل قريب، تضحية الجميع من أجل العاطفة، ضرورة التضحية بالأحباء، خصومة الأعلى والأصغر، جرائم الحب، اكتشاف عدم إخلاص المحبوب، معوقات الحب، عشق العدو، الطموح، الغيرة الخاطئة، عدم صواب الحكم، تأنيب الضمير، استعادة المفقود وفقدان الأحبة.

كل موقف درامي يقفز من صراع بين اتجاهين

ويخلص المؤلف في نهاية الكتاب، إلى حقيقة أن تأليف أو ترتيب المواقف المختارة، قد تستنبط ما هو جديد ومشوق ومن نفس نظرية «السادس والثلاثين»، وباعتبار من ناحية التأثير، أن كل موقف درامي يقفز من صراع بين اتجاهين رئيسيين من الجهد «في حين أنه في نفس الوقت تأتي رهبتنا على المنتصر وإشفاقنا على المهزوم».

يشار إلى أن ‎المؤلف جورج بولتي، فرنسي الجنسية، ولد في مقاطعة بروفنسي، ومن أعماله «نظرية الطباع وتطبيقها»، «جلود الفئران»، «حياء شكسبير»، و«في إبداع الشخصيات»، ‎ومصطفى محرم كاتب وسيناريست مصري راحل، عمل في مقتبل حياته في قسم القراءة، في شركة «فيلمنتاج» للإنتاج السينمائي، ثم اتجه إلى كتابة السيناريو للافلام السينمائية، منها: «أهل القمة، ليلة القبض على فاطمة، الحب فوق هضبة الهرم»، واتجه منذ منتصف التسعينيات، نحو الكتابة للدراما التلفزيونية، ومن أشهر مسلسلاته: سيناريو مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وتأليف مسلسل «عائلة الحاج متولي».