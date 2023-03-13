رئيس جامعة كفر الشيخ: تبادل الخبرات العلمية مع الجامعات الدولية أمر جلل

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تبادل الخبرات العلمية والبحثية والثقافية أمر جلل، لافتاً أن هذا الأمر يعود على الطلاب بالنفع الكثير خلال حياتهم العلمية الجامعية، ويجعلهم يطلعون على ثقافات معرفية لشعوب أخرى تجعلهم من دائرة المعارف الثقافية لتلك الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة للمستشار الثقافي الأسباني بالقاهرة Cándido Creis Estrada، وMiriam Gonzalez من مكتب المستشارية الثقافية.

تعاون علمي وأكاديمي

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، إلى بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة كفر الشيخ وقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن، والقسم الثقافي بالسفارة، وإبراز أهم الملامح الثقافية لإسبانيا، وأهم الخدمات التي تقدمها.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانيات الجامعة البحثية والعلمية، وبحث سبُل التعاون المستقبلي بينها وجامعات إسبانيا في المجالات الأكاديمية والبحثية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن، أن الزيارة تضمنت أيضا لقاء المستشار الثقافي بأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن تم خلاله تقديم عرض تقديمي عن تاريخ القسم وأهم أنشطته، وإسهاماته، وكذلك المشاريع التي يُشارك بها في مجال اللغة الإسبانية، وإلقاء الضوء على أوجه التعاون بين القسم وسفارة إسبانيا.

زيارة كلية الذكاء الاصطناعي

بينما كما قام الوفد بزيارة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، والذي أشاد بالمستوى الرائع بها من حيث إمكانات الجامعة البحثية المتطورة والرقي المعماري والإنشائي للكليات والتنسيق الحضاري داخل الحرم الجامعي.