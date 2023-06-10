«الغر»: الشهادات الممنوحة من الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية معتمدة

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلى لأفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشهادات الممنوحة من أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدراية الجديدة، معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن الدراسة منتظمة بفروع الجامعات.

أفرع الجامعات الأجنبية في مصر

وأوضح القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى لأفرع الجامعات الدولية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عددا من أفرع الجامعات الدولية شهدت العام الجاري تخريج ثاني دفعاتها، لافتا إلى أن جميع أفرع الجامعات الدولية الموجودة في العاصمة الإدارية من الجامعات المصنفة ولها ترتيب عالمي متميز.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وتواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال طلبات الالتحاق من قبل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.