رئيس البرلمان الليبي: نقدر دعم مصر لمؤسساتنا ونسعى لتشكيل حكومة وطنية

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر كانت مقرا لملك ليبيا المرحوم محمد إدريس السنوسي، وبها أُسس الجيش الليبي لتحرير الوطن من المستعمر الإيطالي، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وأعضاء مجلس النواب المصري، وقواتهم المسلحة الباسلة، مشددا: «نقدر دعم مصر للمؤسسات الليبية»، متابعا: «نسأل الله أن يديم على مصر وأهلها نعمة الأمن والاستقرار».

وأضاف «صالح» خلال جلسة البرلمان الليبي بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري: «نحن قادورن على حل مشاكلنا، ولدينا من الرجال والنساء والشباب من لديهم العزيمة والشجاعة لإخراج ليبيا من أزماتها إلى الوحدة والاتفاق وآفاق أرحب، فضلا عن دعم الاستقرار».

وتابع: «سنعمل مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة وطنية، أشكر لجنة 6+6 لما قاموا به للوصول إلى الانتخابات».