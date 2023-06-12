عقيلة صالح: رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى (فيديو)

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنّ (لجنة 6+6) مستقلة تستمد اختصاصاتها من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنّ مسودة اللجنة تتضمن مادة تفرض إجراء جولة ثانية إجبارية من الانتخابات.

إشكالية تتعلق بمزدوجي الجنسية

وتطرق «صالح»، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى حصول أي مترشح على 50% +1 في الانتخابات الرئاسية وأنه يجب أن يصبح فائزا في الانتخابات كما هو معمول به في العالم: «هناك إشكالية تتعلق بمزدوجي الجنسية، ولكن هذا الأمر من وجهة نظري غير مفيد، لأن القانون يسمح بازدواج الجنسية، والليبيون يقولون نحن لا نريد يحمل جنسية أخرى، وهناك اتفاق على أن رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى.

طلب بحجب نتيجة الانتخابات

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية، ومن يخسر الانتخابات يمكنه التمتع بالجنسية».