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عقيلة صالح في زيارة للأردن لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية

كتب:

محمد أيمن سالم
05:29 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
لقاء رئيس البرلمان الليبي

لقاء رئيس البرلمان الليبي

يزور عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الأردن حاليًا؛ لبحث أوجه تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية المُشتركة.

رئيس مجلس النواب الليبي

وقالت آية السيد، مُراسلة «القاهرة الإخبارية»، من عمان، إن الزيارة بدأت مساء أمس، بعد وصول عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى مطار عمان، وكان باستقباله رئيس مجلس النواب الأردني، وبدأت الزيارة اليوم فعليًا بإجراء مباحثات أردنية ليبية على مستوي رؤساء مجلس النواب.

وأضافت «السيد»، في رسالتها للقاهرة الإخبارية، أن المباحثات تطرقت إلى الملف الليبي، وبالأخص مكافحة الإرهاب، لافتةً إلى أن الأردن متمثلة في، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا؛ من أجل مكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار داخل أراضيه.

عقيلة صالح

وأوضحت، أنه بعد انتهاء اللقاء مع رئيس مجلس النواب الأردني، اتجه عقيلة صالح إلى رئاسة الوزراء، وكان هناك لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أهمية زيارة صالح في هذا التوقيت إلى عمان، كما أبدى استعداد الأردن التعاون مع الجانب الليبي، خاصة في المجال الطبي.

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