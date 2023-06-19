الذهب يفقد بريقه مع تراجع سعر صرف الدولار .. الجرام يخسر 50 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار مدعومًا بتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، حول إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، وذلك بعد تثبت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، ما وصفه البعض بأنه توقف متشدد، في حين تترقب الأسواق تصريحات أعضاء الفيدرالي، ومؤشرات مديري المشتريات الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات تعكس النظرة المستقبلية لتحركات أسعار الذهب.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، وذلك نتيجة تراجع الدولار بالسوق الموازية، حيث يعد سعر صرف الدولار من العوامل المؤثرة في تحديد سعر الذهب محليًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2200 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 9 دولارات، لتسجل مستوى 1949 دولارًا.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1467 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تراجعت بقيمة 80 جنيهًا، وبنسبة 3.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، وبنسبة 0.2 %، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1961 دولارًا، ولامست مستوى 1927 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1958 دولارًا.