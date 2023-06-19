توقعات سعر الذهب في الأيام المقبلة.. هل ينخفض بعد عيد الأضحى 2023؟

يتساءل العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن توقعات سعر الذهب الأيام القادمة، والبعض يطرح السؤال بشكل آخر: هل الذهب هيرخص بعد العيد 2023؟ خاصة وأن فترة الاحتفالات والأعياد تزداد فيها حفلات الخطوبات والزواج.

وقال حسام العجمي رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إن توقعات سعر الذهب الأيام القادمة تشير إلى الانخفاض نسبيًا خلال الفترة القادمة، وحتى عيد الأضحى المبارك.

توقعات أسعار الذهب الأيام القادمة

وأضاف «العجمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الذهب في الوقت الحالي منخفض قليلًا بسبب اتجاه المواطنين لشراء لوازم الأعياد واللحوم والأضاحي، وهو ما قلل الاتجاه نحو الذهب ولذلك انخفض السعر بسبب انخفاض الطلب، بالإضافة لانخفاض السعر العالمي بسبب استقرار سعر الدولار.

هل الذهب هيرخص بعد العيد 2023؟

وأشار إلى أنه للإجابة عن سؤال هل الذهب هيرخص بعد العيد 2023؟، فتوقع «العجمي» أن يرتفع قليلًا وليس ليس بقوة، وذلك بسبب زيادة الطلب بشكل عام في الصيف على الذهب خاصة مع كثرة الخطوبات والزواج في ذلك الوقت، ولكن هذه التحركات بسيطة وليست مرتفعة.

وتراجعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى لتعاملات اليوم الاثنين بقيمة 15 جنيها، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات الليلة الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، إذ سجل جرام عيار 24 الأكثر نقاءً 2554 جنيهًا، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2235 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1916 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و880 جنيها.