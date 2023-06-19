أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية اليوم.. عيار 21 يخسر 25 جنيها

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الظهيرة اليوم، للمرة الثانية، مقارنًة بأسعار التعاملات الصباحية بقيمة 25 جنيها، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 25 جنيها وقت كتابة التقرير، بالإضافة إلى 15 جنيها خلال التعاملات الصباحية، ووصل سعر الجرام لنحو 2210 جنيهًا، مقابل 2235 جنيهًا في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كالتالي: «2526 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1894 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيها»، وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب انخفاضا لتسجل نحو 1951 دولارًا أمريكيًا للأوقية.