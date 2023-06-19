رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية اليوم.. عيار 21 يخسر 25 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
01:14 م | الإثنين 19 يونيو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الظهيرة اليوم، للمرة الثانية، مقارنًة بأسعار التعاملات الصباحية بقيمة 25 جنيها، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 25 جنيها وقت كتابة التقرير، بالإضافة إلى 15 جنيها خلال التعاملات الصباحية، ووصل سعر الجرام لنحو 2210 جنيهًا، مقابل 2235 جنيهًا في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كالتالي: «2526 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1894 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيها»، وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب انخفاضا لتسجل نحو 1951 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

اقرأ المزيد:

توقعات سعر الذهب في الأيام المقبلة.. هل ينخفض بعد عيد الأضحى 2023؟

تراجع أسعار الذهب عالميا بسبب صمود الدولار

انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية.. عيار 21 يفقد 15 جنيها

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 2250 جنيهاً
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.