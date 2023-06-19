محافظ كفر الشيخ: افتتاح المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية خلال عام

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى، بجامعة كفر الشيخ، أن الانتهاء من المرحلة الأولي من المنطقة اللوجستية التجارية والترفيهية والخدمية، بشرق مدينة كفر الشيخ، سيكون خلال عام من الآن، وهو إنجاز كبير يخدم قطاع كبير من المواطنين في المحافظة، والمحافظات المجاورة.

المنطقة اللوجستية توفر 30 ألف فرصة عمل

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المنطقة اللوجستية ستوفر نحو 30 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن ثم تعد نقلة نوعية جيدة للغاية في محاربة البطالة، والتنوع في المشروعات الخدمية المتطورة.

وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ

يذكر أنه تم وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية تجارية في محافظة كفر الشيخ، على مساحة 22 فدانا، وبتكلفة 6 مليارات جنيه، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.