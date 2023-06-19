فتح مراكز الشباب في كفر الشيخ مجانا خلال أيام عيد الأضحى

وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والإعداد والتجهيز الجيد لتفعيل وتنفيذ مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» خلال إجازة عيد الأضحى.

اتخاذ الإجراءات خلال عطلة العيد

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، خلال الاجتماع الدوري لمديري الإدارات الفرعية والداخلية، ضرورة اتخاذ وتطبيق كل إجراءات عوامل الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وتطبيق الكود المصري لتأمين حمامات السباحة والشواطئ وكود الإتاحة لذوي الهمم، موجهاً إدارة الهيئات الشبابية والرياضية باتخاذ كل الاستعدادات، لقرب انعقاد الجمعيات العمومية وكذلك العمل على الانتهاء من تنقية العضوية.

برامج مشتركة تخدم مراكز الشباب

واستعرض «محروس»، خلال الاجتماع، أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات الفنية بالمديرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من حيث تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث، والمتابعة للشُعب التخصصية لتنمية النشء بمراكز الشباب، والمشروعات القومية المنفذة، ومناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة، وآليات الطرح الاستثماري، وخطة تطبيق التحول الرقمي على مستوى جميع الإدارات.

كما ناقش الاجتماع تطورات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ووجه سيادته إلى العمل على توسيع قاعدة الانتقاء للاعبين المشاركين بالمشروع والحرص الدائم على دعمهم وتكريمهم ماديا ومعنويا والتواصل الدائم والمتابعة المستمرة لهم.

و لفت «محروس»، إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات، وتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وأداء مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.