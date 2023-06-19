وضع حجر أساس منطقة لوجستية تجارية في كفر الشيخ بحضور 3 وزراء اليوم

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وضع أول حجر أساس لمنطقة لوجستية تجارية، شرق مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

المنطقة اللوجستية بشرق كفر الشيخ

وتتضمن أول منطقة لوجستية في محافظة كفر الشيخ أنشطة مختلفة، من بينها تجارة الجملة، ونصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف، وعمليات تبريد، بما يخدم قطاعا كبيرا من المستهلكين في المحافظة، والمحافظات المجاورة.

التوسع في المشروعات الخدمية

ويأتي إنشاء أول منطقة لوجستية في محافظة كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات الخدمية، والتي تعود بالنفع على قطاع كبير من المواطنين، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، حيث يبلغ سكان المحافظة حتي عام 2023 نحو 4 ملايين نسمة داخل 13 مركزا.