الفريق أول محمد زكي يلتقي رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة الراهنة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذا سبل تعزيز العلاقات في مجال الأمن والدفاع.

أكد القائد العام للقوات المسلحة تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع، مشيدًا بما تبذله مصر من جهود للمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددًا من قادة القوات المسلحة.