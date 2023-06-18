الفريق أول محمد زكي يلتقي رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبليا.

من جانبه، أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام.

حضر اللقاء، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبي.