الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية زامبيا (صور وفيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمبروز لويجى لوفوما وزير دفاع جمهورية زامبيا، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام؛ إذ أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير دفاع جمهورية زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عددا من الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.